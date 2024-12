Intimidazione al vicesindaco di Favignana, “ferita per la regione”

La nota del deputato del Partito Democratico Dario Safina

FAVIGNANA (TRAPANI) – Sulla vicenda dell’intimidazione al vicesindaco di Favignana Ignazio Galuppo, che ha trovato tre pneumatici della sua auto tagliati, interviene il Partito Democratico con una nota di condanna da parte del deputato regionale Dario Safina.

“Gesti come quello accaduto a Favignana – scrive Safina – con il vile atto intimidatorio ai danni del vicesindaco Ignazio Galuppo, rappresentano una ferita non solo per chi li subisce, ma per l’intero tessuto democratico della nostra regione”.

L’intimidazione al vicesindaco di Favignana

“Condanno fermamente questo gesto – prosegue Safina – che non ha giustificazioni e che rappresenta un attacco diretto a un rappresentante delle istituzioni, simbolo di servizio e dedizione alla comunità. In un contesto democratico, nessuna forma di intimidazione o violenza può essere tollerata”.

“Esprimo la mia piena solidarietà al vicesindaco Galuppo – conclude Safina – con la certezza che le autorità competenti faranno piena luce sull’accaduto, individuando e perseguendo i responsabili”.

L’intimidazione ai danni del vicesindaco di Favignana è avvenuta quando l’auto di Ignazio Galluppo era parcheggiata nei pressi del municipio.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA TRAPANI