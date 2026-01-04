Intravaia ricorda l’omicidio La Franca: “Non si piegò alla mafia”

Le parole del deputato regionale di Forza Italia

PALERMO – “Ricorre oggi il 29esimo anniversario dell’uccisione di Giuseppe La Franca, in contrada Cambuca, fra Partinico e Grisì. Anche quest’anno Monreale e Partinico non dimenticano il suo esempio di uomo coraggioso che non si è piegato davanti al ricatto della mafia che voleva impossessarsi delle sue terre”. Lo dice il deputato regionale Marco Intravaia (FI), componente della Commissione regionale antimafia.

“Pagò la sua fermezza con la vita – aggiunge Intravaia -. Rimane un esempio indimenticabile di correttezza e legalità, un modello da seguire per tutti noi: istituzioni e società civile”.