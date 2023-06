Italtel, i lavoratori annunciano due ore di sciopero davanti la sede di Carini

I sindacati fanno sapere che se non dovessero arrivare risposte intensificheranno le azioni di mobilitazione

CARINI (PA) – Fiom, Fim e Uilm hanno proclamato per domani uno sciopero di due ore (dalle 13.30 alle 15.30) all’Italtel di Carini, nell’ambito di una mobilitazione decisa oggi dall’assemblea dei lavoratori, alla presenza dei segretari provinciali dei sindacati e dei rappresentanti nazionali Silvia Simoncini (Fiom), Fabio Bernardini (Fim) e Luca Maria Colonna (Uilm).

All’assemblea, spiega una nota sindacale, si è discusso dei temi che riguardano l’accordo da poco sottoscritto, che ha fortemente penalizzato il sito palermitano con i contratti di solidarietà. E soprattutto delle mancate risposte dell’azienda agli interrogativi posti dai sindacati sulla nuova sede di lavoro ancora non individuata, mentre la sede storica è stata già venduta, e su investimenti e prospettive in programma per dare un futuro ai lavoratori.

“Tutte domande da noi poste e rimaste ancora senza una risposta. Italtel ha finora rifiutato ogni tipo di interlocuzione, mancando anche di rispetto alle istituzioni locali e regionali: non si è presentata alla riunione all’assessorato regionale Attività produttive e neanche in sesta commissione, alla convocazione voluta dal Comune di Palermo”, dicono i segretari generali Fiom, Fim, Uilm Palermo Francesco Foti, Antonio Nobile e Enzo Comella insieme alle Rsu Italtel di Carini.

“Da domani – aggiungono – si parte con le prime due ore di sciopero e se Italtel non darà risposte intensificheremo le azioni di mobilitazione dei lavoratori”.