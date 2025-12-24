Carabinieri sventano una “ketotombola”, i premi erano tutti in droga

Cinque involucri contenevano i "premi" per ambo, terno, quaterna, cinquina e tombola

I carabinieri hanno arrestato un 38enne dopo aver bloccato un’iniziativa illegale che prevedeva l’assegnazione di sostanze stupefacenti come premi di una tombola organizzata a Terni.

Secondo quanto comunicato dall’Arma, il fermo è avvenuto in flagranza di reato nel centro cittadino dove l’uomo è stato controllato subito dopo essere sceso da un taxi.

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti cinque involucri di carta, preparati e confezionati come premi di una cosiddetta “ketotombola”.

“Ketotombola” a Terni, i singoli premi

Dalle verifiche svolte dai militari è emerso il contenuto dei singoli premi. Per l’ambo erano previste due dosi, una di ketamina di poco superiore al mezzo grammo e una di cocaina di poco oltre un quarto di grammo.

Il terno comprendeva la stessa quantità di ketamina e circa 0,4 grammi di cocaina. La quaterna prevedeva ancora la medesima dose di ketamina e quasi mezzo grammo di cocaina.

La cinquina consisteva nello stesso quantitativo di ketamina abbinato a circa 0,6 grammi di cocaina. Il premio finale della tombola includeva poco più di 2 grammi di ketamina, circa un grammo di cocaina e oltre 5 grammi di hashish.

Indagini sulla festa prenatalizia

L’intero materiale è stato sequestrato e, dopo la direttissima, per il 38enne è è scattata la misura della permanenza notturna in casa. “Pare fosse diretto a una festa prenatalizia nel centro di Terni sulla quale sono in corso approfondimenti investigativi”, hanno riferito gli inquirenti a proposito della “ketotombola”.

