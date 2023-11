La bimba investita da un trattore ora lotta per la vita in ospedale a Palermo

La piccola di San Cataldo è in prognosi riservata al Di Cristina

PALERMO – È ricoverata con la prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale dei bambini ‘Di Cristina’ di Palermo, la bimba di otto anni che a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, è stata investita da un trattore in via Misteri. La piccola che era già stata sottoposta a un primo intervento chirurgico al Sant’Elia di Caltanissetta ed è stata trasferita a Palermo, vista la gravità del quadro clinico.

La dinamica dell’incidente

Presentava infatti contusioni a livello polmonare, toracico e addominale e fratture in diverse parti del corpo. Erano le 18 quando la bimba, che stava camminando sola, è stata investita dal trattore. A quanto pare il conducente del mezzo, nello svoltare verso un’altra strada, si sarebbe avvicinato troppo contro un muro dove si trovava la piccola. È stato lo stesso conducente a rendersi conto che era accaduto qualcosa di grave e una volta sceso dal mezzo ha subito prestato i primi soccorsi alla bambina e chiamato il 118.

Trattore sotto sequestro

Quando i soccorritori sono arrivati è emersa subito la criticità del quadro clinico. La bimba una volta al Sant’Elia è stata immediatamente operata per l’asportazione della milza e il posizionamento di un drenaggio toracico. Poi è stato disposto il trasferimento a Palermo, all’Ospedale dei bambini, avvenuto in elisoccorso. Questa mattina gli agenti della polizia municipale di San Cataldo, che si stanno occupando dell’indagine, sono al lavoro per ricostruire la dinamica del drammatico incidente. Il mezzo, intanto, è stato sequestrato.