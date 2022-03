La giornalista russa che ha fatto irruzione al tg di Mosca multata e rilasciata

La donna interrogata per 14 ore e condannata a pagare una multa di 30mila rubli

La giornalista della Tv di stato russa Maria Ovsyannikova che lunedì sera ha inscenato una protesta contro la guerra in tv è stata condannata a pagare un multa ed è stata rilasciata. La donna è stata tenuta in isolamento e interrogata per 14 ore. Lo ha riferito la stessa reporter all’uscita dal tribunale affermando che è stata condannata a pagare un multa di 30 mila rubli (circa 255 euro).

La giornalista della televisione russa era stata fermata per avere mostrato in diretta un cartello contro la guerra in Ucraina. Ieri pomeriggio, durante il suo lungo interrogatorio, alcuni media internazionali avevano lanciato l’allarme paventando la scomparsa della donna.