Mosca, giornalista irrompe alla tv di Stato: non credete alla propaganda – Video

Marina Ovsyannikova che lavora a Channel One è stata arrestata

MOSCA – Una giornalista di Channel One in Russia, Marina Ovsyannikova, ha fatto irruzione alle spalle della conduttrice del principale telegiornale russo con un cartello in cui c’era scritto: “Fermate la guerra. Non credete alla propaganda”. La donna è stata arrestata. Prima del blitz sulla tv di Stato russa per dire no all’invasione dell’Ucraina, la giornalista aveva registrato anche un videomessaggio.

Ha raccontato di avere il padre ucraino, ha condannato il conflitto e ha detto di vergognarsi di lavorare per la propaganda del Cremlino e detto che in Russia sono stati tutti “zombificati”.