La Lega Pro dice no al contributo economico in favore del Catania

Il futuro del club etneo resta in bilico

FIRENZE – In relazione al comunicato stampa diramato dal Tribunale di Catania, la Lega Pro, tramite il proprio sito ufficiale, ritiene necessario precisare quanto segue.

“Questa mattina alle ore 11:40 il Collegio dei Curatori ha inviato una pec alla nostra Lega ed alla FIGC chiedendo ‘ove ritenuto possibile, un intervento o contributo di carattere economico finanziario straordinario da parte della Lega Pro’.

Alle ore 13:54 la nostra Lega rispondeva al Collegio con una missiva, sottolineando fra l’altro che ‘tenuto altresì conto che ogni intervento finanziario straordinario da parte della Lega Pro potrebbe essere disposto solo in ‘parità di sistema’ (e quindi a beneficio di ogni singolo club associato), si ritiene di non poter accedere all’ipotesi di erogazione di un contributo’. Se avessimo acconsentito a tale richiesta – si legge sul sito ufficiale della Serie C – avremmo operato una disparità di trattamento nei confronti degli altri club alterando la regolarità del campionato”.

A questo punto, il futuro del club etneo resta in bilico e il rischio che la società catanese venga esclusa dal campionato (a tre giornate dalla fine) aumenta sempre di più.