“La mia auto presa da un petardo con me dentro, sono vivo per miracolo”

Il racconto di un avvocato. Il suo Capodanno 'bestiale'

PALERMO- “Sono vivo per miracolo. Un petardo, uno dei classici botti, ha centrato la mia macchina, con me dentro. Per fortuna, è stata colpita la zona posteriore. Avesse preso il parabrezza, non starei qui a raccontare la storia”. L’avvocato Marco Lugaro è ancora scosso. Ha pubblicato la foto dell’auto devastata su Facebook, per raccontare il suo tremendo Capodanno, come un sopravvissuto.

Sotto choc

“Era circa l’una meno un quarto di stanotte – racconta – stavo passando da via Rutelli, perché avevo appena accompagnato mio figlio. Ho sentito un botto tremendo e ho visto il vetro distrutto, dietro. Sono rimasto sotto choc. Ho notato gente sui balconi, ma non saprei dire da dove sia arrivato il petardo. Sono molto arrabbiato per l’inciviltà che poteva costare carissima a me e alla mia famiglia. Un fenomeno trasversale che riguarda tutta Palermo”.

La festa e l’inciviltà

E’ stato un Capodanno festoso. Con tante persone a piazza Politeama ad accogliere il nuovo anno, accompagnato dalla musica. Ma è stata anche una notte contrassegnata dall’inciviltà. Rifiuti dati alle fiamme e botti sparati senza cautela. Poteva scapparci la tragedia.