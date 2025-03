La Pasqua vivente a Palazzo Adriano

Nel paese in provincia di Palermo

Il Comune di Palazzo Adriano, in collaborazione con l’Associazione Adrianopolis, organizza: la Pasqua vivente 2025, intitolata “Gli ultimi giorni di Nostro Signore Gesù Cristo”.

L’evento, che avrà luogo sabato 12 aprile 2025 a partire dalle ore 14:00 nel paese in provincia di Palermo, si articolerà in una serie di scene che ripercorreranno i momenti salienti della passione di Cristo: dal miracolo della resurrezione di Lazzaro, passando per l’ultima cena, l’arresto di Gesù, la Via Crucis, fino alla crocifissione e la resurrezione.

Ogni scena sarà interpretata da un gruppo di attori locali. La scenografia naturale della piazza Umberto I conferirà alla rappresentazione un’atmosfera da “Oscar”, grazie alla cura dei dettagli nelle ambientazioni e nella scenografia. Nella piazza è stato girato il film Nuovo cinema paradiso di Giuseppe Tornatore.