La proposta dell’Asael: “Una commissione all’Ars sull’insularità”

Incontro a Cagliari

2' DI LETTURA

PALERMO – Istituire anche in Sicilia una commissione speciale per l’insularità. È questo il messaggio che l’Asael, Associazione siciliana amministratori enti locali lancia al termine della settimana di studi congiunta realizzata con l’Asel, omologa associazione sarda a Cagliari.

Trasferta in Sardegna per gli amministratori locali

Gli amministratori siciliani sono andati in trasferta in Sardegna per discutere di “Insularità e aree interne” in un convegno promosso da entrambe le associazioni di enti locali e loro amministratori. Durante la visita i rappresentanti siciliani sono stati ricevuti dalla commissione speciale per l’insularità avviata all’interno del Consiglio regionale sardo.

Cocchiara: “Seguiamo il modello Sardegna”

“In Sardegna – spiega il presidente dell’Asael Matteo Cocchiara – c’è una forte sensibilità verso il tema dell’insularità e pertanto l’esperienza della nostra visita ci porta a sottolineare la necessità di fare crescere l’attenzione sul tema anche in Sicilia per l’importanza che la questione riveste. Con il riconoscimento in Costituzione delle condizioni di svantaggio derivanti dall’insularità alle isole è stato dato uno strumento per superare il gap di collegamenti e la conseguente perdita di chance economiche collegate alla nostra condizione. Dobbiamo purtroppo sottolineare – continua – che alla previsione in Costituzione ad oggi non è seguita la previsione nello schema del disegno di legge della prossima legge di bilancio dello Stato delle dotazioni finanziarie eccezionali che sono indispensabili per colmare il deficit strutturale derivante dalla condizione di insularità delle due regioni, con le inevitabili ripercussioni sulla vita degli enti locali isolani”.

“Occorre dunque – prosegue Cocchiara -, che la classe dirigente politica isolana sia attenta su questo tema molto importante per far uscire la nostra regione da detta condizione di marginalità sotto il profilo socio-economico. Chiediamo pertanto – conclude – all’Assemblea regionale siciliana di mettere in campo con urgenza ogni iniziativa utile in questa direzione per non rimanere indietro su questa battaglia per lo sviluppo”.