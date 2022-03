La Russia si disconnette da internet ed entra nella RuNet

La federazione sempre più isolata

La Russia uscirà da internet per entrare un una rete per le comunicazioni digitali statali: la RuNet. La disconnessione avverrà entro l’11 marzo. Entro questa data tutti i server e i domini russi saranno trasferiti sulla rete russa.

Il messaggio è stato inviato dal viceministro dello sviluppo digitale, comunicazione e mass media Cernenko. La notizia è stata diffusa dai servizi di intelligence occidentali che hanno allegato la traduzione della nota trasmessa a tutti gli enti. Sono otto i punti da rispettare:

Verificare la presenza dell’accesso degli account personali degli amministratori dei domini dei siti pubblici in rete Internet. In caso di assenza dell’accesso eseguire le azioni richieste su ripristina accesso Aggiornamento e (o) rendere più complessa la politica della password, modifica password account personale del registratore dei domini, password degli amministratori di risorse pubbliche e, se possibile, introdurre fattori di autentificazione aggiuntivi per gli utenti. Passare ad utilizzare i server di DNS localizzati sul territorio della federazione russa . Cancellare da pagine HTML tutti i codici Javascript scaricati da risorse estere. In caso di utilizzo di hosting estero, spostare le risorse pubbliche posizionate su di esso verso un hosting russo. In caso di inserimento di una risorsa pubblica nella zona di dominio diverso dalla zona di dominio russo se possibile spostarlo alla zone di dominio “ru”. Comunicare a tutti gli enti dipendenti l’elenco delle misure di potenziamento delle risorse pubbliche. Informare con lettera ufficiale indirizzata al ministero dello sviluppo digitale della Russia l’esecuzione delle misure entro il 15 marzo. In caso di rifiuti che comportano indisponibilità delle risorse pubbliche segnalare al ministero dello sviluppo digitale.

Con questo passo, la Russia crea così una nuova cortina di ferro, che però era già programmata da due anni. La Federazione aumenta il suo isolamento dal mondo per proteggere informazioni ma decide di isolarsi ancora di più. In sostanza tutti i dati e tutti i nodi della rete saranno dislocati su server e router presenti sul suolo russo. Le conseguenze per l’Occidente non dovrebbero essere rilevanti ma lo saranno però per il popolo russo. Saranno oltre 140 milioni le persone che usciranno da internet.

LEGGI ANCHE

Ucraina, la Russia vara la lista dei Paesi ostili: c’è anche l’Italia

Ucraina, dichiarato il cessate il fuoco DIRETTA