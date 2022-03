Ucraina, la Russia vara la lista dei Paesi ostili: c’è anche l’Italia

Ecco tutti i Paesi nella lista nera di Putin

ROMA – La Russia ha varato un decreto del governo in cui c’è una lista dei Paesi ostili in seguito alle sanzioni economiche o altre misure internazionali contro Mosca dopo l’invasione in Ucraina e l’inizio della guerra. Nella lista nera c’è anche l’Italia in quanto uno dei 27 stati membri dell’Unione europea. La notizia è stata riportata dall’agenzia Tass.

La lista comprende gli Usa, tutti i Paesi dell’Ue, la Gran Bretagna, il Giappone, la Corea del Sud, l’Australia, la Nuova Zelanda, la Svizzera e, ovviamente, l’Ucraina. Secondo il decreto varato dal governo russo, lo Stato, le imprese e i cittadini russi che hanno debiti nei confronti di creditori stranieri appartenenti a questa lista potranno pagarli in rubli.