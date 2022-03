La Scala dei Turchi si illumina per l’Ucraina: “Stop alla guerra” FOTO

Il giallo e il blu per chiedere la pace

Uno dei gioielli naturalistici della Sicilia si tinge di giallo e blu per unirsi al coro che chiede la pace in Ucraina, assediata dalle truppe russe.

L’iniziativa di un imprenditore

Un gesto di solidarietà che ha illuminato la Scala dei Turchi di Realmonte, nell'Agrigentino, grazie all'iniziativa di Nino Sanfilippo, imprenditore della zona, che sui social ha condiviso la sua idea e le fotografie scattate ieri sera. "Stop alla gurra! La Scala dei Turchi si illumina per l'Ucraina", scrive.