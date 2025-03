La truffa dei 50 euro: cos’è e come evitare di cascarci

Come funziona il raggiro

Laa truffa dei 50 euro è semplice. C’è una una banconota da cinquanta euro lasciata sul parabrezza e bloccata sul vetro con il tergicristallo.

Se cerchi di prenderla scatta appunto la truffa che si sta diffondendo in diversi Paesi europei, con i casi che nell’ultimo periodo aumentano soprattutto in Spagna, come denunciato dalla Policía Nacional.

Come funziona la truffa dei 50 euro

“I delinquenti approfittano del fatto che la vostra auto è ferma per piazzarci sopra una banconota che, ovviamente, è falsa”, questa la spiegazione in un video sulla truffa.

“Come previsto, la prima reazione del conducente sarebbe quella di spegnere il motore e uscire dalla vettura per recuperare il denaro, magari lasciando anche le chiavi inserite”.

“È proprio in quel momento che i truffatori entrano in azione, sfruttando la distrazione del guidatore per sottrarre effetti personali dall’abitacolo o, nei casi peggiori, rubare direttamente l’auto”. Per non cascare nella truffa dei 50 euro, basta dunque ignorare la banconota