Lagalla: “Ringrazio Cordaro per il sostegno”

PALERMO – Roberto Lagalla, dopo la retromarcia da parte di Carolina Varchi che non parteciperà alle amministrative di Palermo, avrà il sostegno da Fratelli d’Italia ma non solo. All’ex assessore è arrivato il sostegno da parte di Toto Cordaro che, dopo queste parole, è stato invitato a dimettersi e uscire dal partito che sosterrà Cascio.

Lagalla ha voluto ringraziare Cordaro per la parole spese: “Sono particolarmente lieto per le parole di stima espresse dall’amico e collega Toto Cordaro. Condividere con lui questa nuova avventura elettorale darà certamente un valore aggiunto al nostro progetto, che vede, come sempre, i cittadini al centro. L’auspicio è che l’amore per questa città possa guidare tutti verso l’unità della coalizione, superando le attuali divisioni”.

“Ringrazio il presidente della Liguria e fondatore di Italia al centro Giovanni Toti e il coordinatore nazionale del nuovo movimento politico, senatore Gaetano Quagliariello, per il sostegno espresso nei miei confronti e – ha dichiarato l’ex assessore – per aver manifestato il loro appoggio alla mia candidatura a sindaco di Palermo in vista delle prossime elezioni amministrative del 12 giugno”.