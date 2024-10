La segnalazione

PALERMO – La nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans ha ricevuto una segnalazione dall’aereo Osprey 2 di Frontex sulla presenza di 40 persone a bordo di una barca di ferro in pericolo a 34 miglia a Sud Ovest di Lampedusa.

“C’è un audio raccolto da Mare Jonio che è in pattugliamento davanti a coste libiche”, spiega la Ong. La nave Mare Jonio era partita qualche giorno fa da Trapani, dopo che, il 17 settembre scorso, un’ispezione straordinaria ordinata dal ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, si era conclusa con l’ordine di sbarcare le attrezzature per il soccorso che si trovavano a poppa della nave sul ponte di coperta.

Se la nave Mare Jonio non avesse ottemperato alla disposizione, sarebbe stato ritirato il certificato d’Idoneità, indispensabile per la navigazione.