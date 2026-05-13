 Lampedusa, la nave Nadir attracca con 44 migranti soccorsi in mare
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Lampedusa, la nave Nadir attracca con 44 migranti soccorsi in mare

lampedusa sbarco
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Saranno trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola
mediterraneo
di
1 min di lettura

AGRIGENTO – La barca a vela civile Nadir, appartenente all’Ong tedesca Resqship, è attraccata al molo di Lampedusa per lo sbarco di 44 migranti soccorsi nel Canale di Sicilia.

Dopo l’autorizzazione delle autorità competenti, i migranti hanno iniziato le operazioni di sbarco sull’isola. Le persone soccorse saranno sottoposte a un primo triage sanitario prima del trasferimento all’hotspot di contrada Imbriacola, struttura che da almeno un paio di giorni risultava vuota.

Le operazioni di accoglienza e assistenza si stanno svolgendo sotto il coordinamento delle autorità presenti sull’isola.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI