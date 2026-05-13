Lampedusa, la nave Nadir attracca con 44 migranti soccorsi in mare

AGRIGENTO – La barca a vela civile Nadir, appartenente all’Ong tedesca Resqship, è attraccata al molo di Lampedusa per lo sbarco di 44 migranti soccorsi nel Canale di Sicilia.
Dopo l’autorizzazione delle autorità competenti, i migranti hanno iniziato le operazioni di sbarco sull’isola. Le persone soccorse saranno sottoposte a un primo triage sanitario prima del trasferimento all’hotspot di contrada Imbriacola, struttura che da almeno un paio di giorni risultava vuota.
Le operazioni di accoglienza e assistenza si stanno svolgendo sotto il coordinamento delle autorità presenti sull’isola.