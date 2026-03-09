 Lampedusa, soccorso un gommone con 37 migranti a bordo
Lampedusa, soccorso un gommone con 37 migranti a bordo

All'hotspot di contrada Imbriacola, al momento, ci sono 68 ospiti
MEDITERRANEO
LAMPEDUSA – Trentasette migranti, fra cui 11 donne, sono sbarcati durante la notte a Lampedusa dopo che il gommone sul quale viaggiavano è stato soccorso dalla motovedetta Cp319 della guardia costiera. Sono somali e sudanesi che hanno riferito d’essere salpati da Zouara in Libia. A tutti, al momento dell’imbarco, è stato fornito un giubbotto di salvataggio.

Ad otto delle persone giunte a molo Favarolo, dopo un primo triage sanitario, è stata diagnosticata la scabbia. All’hotspot di contrada Imbriacola, al momento, ci sono 68 ospiti.

