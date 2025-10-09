L’Ars è un Vietnam per il governo, manovra a pezzi col voto segreto

Saltano nove articoli, tra cui il fondo per l'editoria e il south-working

PALERMO – Nove articoli bocciati, una quindicina approvati. L’Ars massacra a colpi di voto segreto la manovra quater. Poco meno del 25% delle norme che componevano il ddl variazioni di bilancio è andato in fumo. Tra governo e Parlamento il muro contro muro continua e a farne le spese sono le misure più care all’Esecutivo.

Mano tesa del governo ma l’Aula dice ‘no’

Inutile la proposta avanzata dall’assessore all’Economia Alessandro Dagnino al rientro in Aula dopo la lunga pausa annunciata in avvio dei lavori, quando già tre articoli della manovra sono stati bocciati. “Il governo propone di stralciare alcune norme dal testo e di andare avanti con le misure che si ritengono più urgenti”, sono state le parole di Dagnino in Aula. La risposta del deputato del Pd Nello Dipasquale è stata eloquente: “Mi sarei aspettato le sue dimissioni. Lo stralcio delle norme è un tema che ha bisogno dell’unanimità dell’Aula, presentare questa proposta senza avere un minimo di certezza sulla condivisione da parte del Parlamento significa esporsi alla gogna politica”.

Alessandro Dagnino

Manovra, gli articoli bocciati

Parole che non lasciavano presagire nulla di buono per il governo e così, alla ripresa delle votazioni, un vero e proprio tiro al piccione. Il governo va sotto in una serie di norme che caratterizzavano il ddl. Bocciati gli aiuti alle imprese agricole per la realizzazione di vasche e serbatoi aziendali utili nella lotta alla siccità, così come i contributi che vanno in sostegno alle assunzioni dei lavoratori svantaggiati. Finisce ko anche la norma sul south-working, che contiene le misure che puntavano ad agevolare il lavoro a distanza dei giovani siciliani assunti dalle imprese del nord.

Galvagno:” Un massacro senza motivo…”

Galvagno si lascia sfuggire una seconda frase eloquente: “Un massacro senza motivo, bastava ritirare la manovra”. Nel Vietnam di Sala d’Ercole spadroneggiano i franchi tiratori e cade anche il Fondo per l’editoria: in questo caso l’aula approva un soppressivo del M5s: 33 i favorevoli alla soppressione dell’articolo, 29 i contrari.

Ok ai fondi per Ast e Maas

Via libera, invece, alla norma che dispone la stabilizzazione del personale precario dei Consorzi di bonifica e al contributo di un milione di euro per Gibellina Capitale italiana dell’arte contemporanea 2026. Ok anche ai contributi all’Azienda siciliana trasporti (Ast) e ai Mercati agroalimentari della Sicilia (Maas), entrambe Partecipate della Regione: l’ok in questo caso è arrivato all’unanimità da maggioranza e dal tandem Pd-M5s che in alcuni casi ha ritirato tutti gli emendamenti soppressivi. “Con una maggioranza debole e una norma a rischio bocciatura, il Partito democratico ha contribuito a salvare la norma per i lavoratori dei Consorzi di bonifica”, rivendica DIpasquale.

Niente fondi per il film su Biagio Conte

Le sei norme bocciate nel pomeriggio si aggiungono alle tre stoppate in mattinata: tra questi anche l’aumento dei fondi nel capitolo che finanzia alcune fiction legate alla Sicilia. Ne fa le spese la pellicola sulla figura di Biagio Conte, il missionario laico che fondò la Missione Speranza e Carità di Palermo.

Schifani: “Dispiacere e rammarico”

“Dispiacere e rammarico” per quest’ultimo passaggio è stato espresso dal governatore Renato Schifani in una telefonata con don Pino Vitrano, guida della Missione ‘Speranza e carità’. “Ritengo davvero incomprensibile questa mancanza di sensibilità nei confronti di una figura che ha rappresentato un esempio straordinario di altruismo, solidarietà e amore verso i più deboli – ha detto Schifani -. Ancora una volta, un voto segreto chiesto dalle opposizioni ha determinato l’esito negativo di un provvedimento che avrebbe avuto un grande valore non solo culturale, ma anche morale, contribuendo a diffondere il messaggio di speranza e di umanità che Biagio Conte ha lasciato in eredità a tutti noi. Un’occasione perduta”.