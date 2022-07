L’Asdap Palermo crolla in finale nazionale contro il Lecce

Gli avvocati palermitani porveranno a portare a casa il titolo nazionale dell'edizione 2021

L’Asdap Palermo, la formazione calcistica degli avvocati del capoluogo siciliano, è stata impegnata dal 29 giugno al 3 luglio, a Lecce per la fase finale dell’edizione 2022 del campionato nazionale. La competizione si è svolta su tre gironi composti da tre squadre ciascuno che mettevano in palio il titolo di campioni d’Italia dell’anno in corso di svolgimento.

La compagine forense inizia bene il campionato, vincendo il proprio girone di riferimento e battendo rispettivamente il Barletta 1-0 e il Foggia 3-1. La squadra, cinica e compatta, passa in semifinale dove affronta il Bologna. Anche in questa occasione gli avvocati palermitani si impongono contro gli emiliani raggiungengo la finale grazie al risultato di 2-0. Proprio in occasione dell’ultimo atto della competizione, però, l’Asdap non regge sotto i colpi del Lecce padrone di casa ed esce sconfitto con il risultato finale di 3-0.

Il prossimo impegno della squadra degli avvocati palermitani è in programma sabato 9 luglio: di fronte avranno nuovamente il Lecce, in campo neutro a Cosenza. L’obiettivo è alzare al cielo la coppa che potrebbe incoronarli campioni nazionali del 2021.