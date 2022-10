Lavori quasi ultimati al Centro Sportivo di San Giovanni la Punta

Nell'intendimento della Città metropolitana il Polivalente dovrà aprirsi alla cittadinanza.

1' DI LETTURA

SAN GIOVANNI LA PUNTA – Sono in dirittura di arrivo i lavori di ristrutturazione del Centro Sportivo Polivalente di San Giovanni La Punta. A renderlo noto la Città metropolitana di Catania. Sul posto per un sopralluogo si è recato il commissario straordinario Federico Portoghese, che ha affermato: “I molteplici istituti di istruzione superiore che fanno capo al Polivalente hanno adesso una palestra di dimensioni ottimali e dotata di attrezzi e materiali di base tali da garantire un efficace svolgimento delle attivita’ sportive. I lavori di manutenzione straordinaria sono pressoche’ ultimati e siamo in fase di rifiniture”. Portoghese ha anche sottolineato l’importanza dell’attivita’ sportiva per i giovani che frequentano le scuole superiori. “Il processo educativo – ha aggiunto Portoghese – passa anche attraverso la pratica dello sport; i giovani che accettano le regole di squadra saranno anche cittadini responsabili. Auspico che lo spirito civico penetri anche tra chi fa atti vandalici. Insegnanti ed allievi siano vigili e rigorosi contro chi bullizza la scuola”.



Nell’intendimento della Citta’ metropolitana di Catania il Centro Sportivo Polivalente dovra’, a tempo dovuto, aprirsi alla cittadinanza divenendo un centro di aggregazione e sport per le associazioni e per le persone di ogni eta’. I lavori di manutenzione ordinaria sono stati eseguiti dalla societa’ Pubbliservizi.