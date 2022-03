Le fondazioni Acri stanziano 2 milioni per il popolo ucraino

Le risorse sosterranno l'attività delle Ong che si sono già mobilitate per l'assistenza ai profughi

Le fondazioni di origine bancaria riunite all’Acri stanziano 2 milioni di euro per il sostegno umanitario alla popolazione ucraina che sta lasciando il Paese a causa del conflitto.

Si tratta, spiega una nota, di una decisione “in linea con i valori di pace e di solidarietà, che da sempre ispirano l’attività delle Fondazioni”: Le risorse, a valere sul Fondo Nazionale Iniziative Comuni – il fondo costituito dalle Fondazioni in seno ad Acri per rispondere alle emergenze -, andranno a sostenere l’attività di alcune Ong che si sono già mobilitate per l’assistenza ai profughi ucraini.

Con queste organizzazioni è già in essere una proficua collaborazione attraverso il “Progetto Migranti”, promosso dalla Commissione per la Cooperazione internazionale di Acri, che da 4 anni realizza interventi per l’assistenza dei migranti in arrivo nel nostro Paese. Per Francesco Profumo, presidente Acri: “Non avremmo mai pensato di vedere nuovamente la guerra nel cuore dell’Europa. Ribadendo il profondo sdegno per la brutale aggressione russa, e con l’auspicio che si riprenda prestissimo la strada del dialogo e del confronto civile, ora è urgente farsi carico dell’ingente quantità di uomini e di donne in fuga dall’Ucraina”.