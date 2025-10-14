Le tribune della targa Florio torneranno agli antichi splendori

Lavori per sei milioni di euro

CERDA (PALERMO) – Consegnati i lavori per la riqualificazione e l’efficientamento energetico delle storiche tribune della Targa Florio sulla strada statale 120 in direzione di Cerda, nel Palermitano. La Città metropolitana di Palermo ha appaltato le opere all’impresa ‘Valori Scarl Consorzio Stabile’ per un importo di 6.083.650 euro.

Nel corso di una cerimonia nel complesso di ‘Floriopoli’ è stato firmato il contratto di appalto alla presenza del direttore generale della Città metropolitana di Palermo Nicola Vernuccio, del sindaco di Cerda Salvo Geraci, dell0assessore comunale dí Termini Imerese Roberto Curreri e del presidente Aci Palermo Angelo Pizzuto. Il finanziamento è stato possibile grazie alle risorse Pnrr e, in particolare, con la misura di investimento denominata dei ‘Piani urbani integrati (Pui)’.

“Siamo contenti perché finalmente si intravede la strada per una completa valorizzazione delle tribune di Cerda e del parco tematico Floriopoli – afferma Geraci -. Il valore dell’area è assoluto, grazie alla sua storia e alla sua leggenda nota in tutto il mondo, in considerazione che la Targa Florio, che assieme alla Mille Miglia e alla Carrera Panamericana – aggiunge Geraci – sono state le maggiori corse a durata su strada. La Targa Florio è la più antica gara di regolarità al mondo, risale al 1906, e la visione di Vincenzo Florio, che l’ha fondata – prosegue- ha dato ispirazione all’istituzione di moltissime altre competizioni”.

La gara si corse fino al 1957, anno in cui venne cancellata a seguito del famoso incidente del Guidizzolo che sancì lo stop di tutto questo genere di competizioni. Oggi è diventata una competizione Rally. “Le tribune di Cerda – riprende Geraci – saranno nuovamente la porta delle Madonie e un simbolo di rinascita del territorio. Da Floriopoli parte un nuovo percorso di sviluppo che restituirà alle Madonie un patrimonio non solo sportivo, ma anche culturale, identitario e comunitario”.