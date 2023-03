Lega, Annalisa Tardino nominata commissario regionale in Sicilia

Succede a Nino Minardo

“Accolgo con grande senso di responsabilità la nomina a commissario regionale della Lega nella mia regione. Tale ruolo rappresenta per me non un posto di vertice nel partito, ma la concreta possibilità di poter contribuire a costruire in Sicilia un forte progetto politico, in cui l’unico leader è Matteo Salvini, che ringrazio per la fiducia in me riposta”. Così in una nota Annalisa Tardino, eurodeputata della Lega, a commento della nomina da parte del segretario federale della Lega Matteo Salvini a commissario regionale in Sicilia.

“Ringrazio, inoltre, il collega Nino Minardo, – aggiunge – che mi passa il testimone, per il lavoro svolto e per il supporto manifestatomi, e il vicesegretario Anastasio Carrà, pioniere della Lega in Sicilia”. “Ringrazio, poi, tutti i colleghi deputati e gli amici sostenitori e militanti, con cui da anni condivido la passione per un partito che vogliamo rendere forza politica stabile in Sicilia, – conclude – procedendo senza fughe in avanti, ma con piccoli e posati passi, tutti nel solco della cifra che mi ha contraddistinta sino ad oggi: lavorare seriamente nelle aule parlamentari e sui territori, per proporre ai cittadini la politica del fare, quella mostrata dalla Lega laddove amministra e governa.”

“Sono certo che Annalisa Tardino farà un ottimo lavoro, è una parlamentare europea di prim’ordine e una militante appassionata”. Così Nino Minardo su Twitter si è complimentato per la nomina dell’europarlamentare leghista a commissario regionale in Sicilia, nome sul quale nelle scorse settimane aveva fatto un pubblico endorsement

“Ci congratuliamo con Annalisa Tardino, nostra europarlamentare, per la nomina a commissario regionale della Lega in Sicilia. Siamo certi che lavoreremo insieme per la crescita del partito nella nostra regione, sapendo che ci attendono sfide elettorali importanti già nei prossimi mesi e il prossimo anno con le elezioni per il Parlamento europeo”. Lo affermano i deputati regionali della Lega Marianna Caronia, Pippo Laccoto e Vincenzo Figuccia, assieme agli assessori Luca Sammartino e Mimmo Turano.

“Apprezziamo la scelta che il nostro leader Matteo Salvini ha fatto e ringraziamo il coordinatore uscente Nino Minardo per lo straordinario lavoro svolto in questi anni che ha portato a successi importanti, non ultimo l’approdo della Lega al governo della Regione.- aggiungono – Da oggi con Annalisa Tardino parte una nuova fase per la quale siamo tutti impegnati con l’obiettivo di dare risposte concrete alla Sicilia per il suo sviluppo e per creare opportunità di lavoro”.