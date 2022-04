Lega: disponibili a un incontro anche domani, le divisioni aiutano la sinistra

Il partito di Salvini apre la porta agli alleati

PALERMO – Sono ore concitate all’interno del centrodestra che cerca la quadra per andare unito al voto sul Comune di Palermo. Anche per chi non lo dichiara, l’unità sul capoluogo siciliano è precondizione di unità anche in contesti più ampi. In tale scenario arriva così una dichiarazione di apertura da parta di ambienti vicini a Matteo Salvini che spiegano: “Per la Lega l’unità del centrodestra è un valore importante, in Italia e in Europa: un incontro si può fare anche domani per superare divisioni che aiutano la sinistra”.