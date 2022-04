Lentini va avanti e incontra Lombardo: “Sono candidato a sindaco”

La prossima settimana è in programma un doppio evento in città, con l'apertura ufficiale della campagna elettorale

PALERMO – Totò Lentini non si tira indietro e va avanti con la sua campagna elettorale.

L’onorevole Lentini ha anche incontrato il leader autonomista Raffaele Lombardo, alla fine il messaggio è chiaro: “Vado avanti, sono candidato a sindaco di Palermo e proseguo con gli incontri nel territorio”, dice

LEGGI ANCHE: ‘Lagalla non può farcela, io sarei il sindaco del popolo’

La prossima settimana è in programma un doppio evento in città, con l’apertura ufficiale della campagna elettorale. “Mancano poco più di due mesi al voto, non c’è tempo per i tatticismi”, afferma Lentini.