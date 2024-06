Arrivano conferme 'dall'alto', secondo lo staff dell'ex sindaco

PALERMO- Il quartiere generale dei fedelissimi adesso ne è certo: Leoluca Orlando, con i tempi tecnici necessari, sarà eletto parlamentare europeo. Una sicurezza che, come consapevolezza interna, c’è stata fin dal primo momento e che adesso – riferiscono i fedelissimi – sarebbe corroborata da ‘segnali importanti’ in casa Avs. Il ritornello è: “Abbiamo ricevuto segnali importanti, lo diamo ormai per scontato”.

Le condizioni di una elezione

Come abbiamo scritto, per materializzarsi il seggio in zona Bruxelles-Strasburgo, Ilaria Salis e Mimmo Lucano dovrebbero scegliere altre circoscrizioni.

Un’ipotesi che è sembrata da subito logica, per la caratura di Orlando e che adesso sarebbe confermata da quei ‘segnali’ che lo staff dà per garantiti. Naturalmente, bisognerà attendere per l’ufficialità.

La scelta – è stato già sottolineato – dovrà avvenire entro una settimana dalla proclamazione da parte delle Corti d’appello. I giudici sono già riuniti per i conteggi. E poi il ritorno nell’Europa politica per ‘Luca’ dovrebbe essere un traguardo raggiunto.