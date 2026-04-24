Armi e munizioni a Librino, scoperto arsenale in un condominio VIDEO

Due fucili rubati e 22 cartucce trovati dalla Polizia

CATANIA – Armi e munizioni nascoste in un edificio del quartiere Librino. La scoperta è avvenuta dalla Polizia di Stato durante un’attività di controllo del territorio in viale Moncada.

Armi a Librino

Gli agenti della squadra cinofili dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Catania hanno individuato un nascondiglio ricavato in un’area comune dello stabile. Le armi erano occultate all’interno di un’intercapedine del muro condominiale di un palazzo popolare di Librino, quartiere satellite di Catania, raggiungibile solo tramite una scala.

Le armi e le verifiche

Nel dettaglio, sono stati sequestrati due fucili, risultati rubati nel 2022, e 22 cartucce calibro 12. Le verifiche sono state estese ad altre zone dell’edificio, con il supporto delle volanti che hanno garantito la sicurezza dell’area durante le operazioni.

Tutto il materiale è stato repertato dalla Polizia Scientifica e posto sotto sequestro. Le armi saranno ora sottoposte ad accertamenti balistici per verificare un eventuale utilizzo in episodi criminosi e per individuare possibili elementi utili alle indagini.