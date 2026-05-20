 L'incidente mortale a Sciacca, autopsia sul turista americano deceduto
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L’incidente a Sciacca, disposta l’autopsia sul turista Usa deceduto

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Indagato per omicidio stradale il conducente dell'auto che travolse gli sposini
STATALE 115
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AGRIGENTO – La Procura di Sciacca ha disposto l’autopsia su Luke Allen Lionbarger, il ventiquattrenne del New Mexico morto giovedì scorso sulla statale 115, all’altezza di contrada San Giorgio a Sciacca.

Il giovane era alla guida di uno scooter, noleggiato a Palermo, che si è scontrato con un’Audi Q5 con alla guida un cinquantenne menfitano. L’automobilista è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale.

Assieme a Luke Allen Lionbarger è morta la moglie, Elisabeth Graham Hannah, pure lei 24enne. I due erano in viaggio di nozze e dopo essere stati a Venezia e Palermo erano giunti a Sciacca.    

L’iscrizione del conducente dell’auto nel registro degli indagati è un atto dovuto per consentirgli la nomina di consulenti tecnici e partecipare all’esame autoptico.

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