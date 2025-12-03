Festa della Natura all’Orto Botanico: Lipu Catania celebra 40anni di battaglie

Dall'Oasi del Simeto al Parco Gioeni

CATANIA – Quaranta anni di impegno per la tutela del patrimonio naturalistico etneo e della biodiversità cittadina. La Sezione di Catania della LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) festeggia il suo importante anniversario questo venerdì pomeriggio a partire dalle ore 16:00, con una “Festa della Natura” che si terrà presso l’Orto Botanico, ospite del suo Direttore, il professor Giusso del Galdo.

Lipu Catania: la storia

L’evento rappresenterà l’occasione per ripercorrere i traguardi raggiunti dal sodalizio ambientalista e per tracciare le nuove strategie future. Il delegato della LIPU di Catania illustrerà infatti i “principali impegni, progetti, realizzazioni svolti in negli ultimi 40 anni di attività” e le “linee di azione per il prossimo futuro”, si legge in una nota della Lipu.

Dall’Oasi del Simeto al Parco Gioeni: le lotte per il verde

La LIPU ha giocato un ruolo cruciale in diverse battaglie ambientali che hanno segnato la storia recente della città e della provincia. Da ricordare, infatti, il costante impegno per la tutela della Riserva Naturale Oasi del Simeto, definita “gioiello naturalistico a 20 km da Catania”.

Un’altra pietra miliare risiede nella lotta per la realizzazione del Parco Gioeni, il cui progetto, avviato nel lontano 1931, fu completato solo a metà degli anni ’90 grazie anche alla pressione dell’associazione. La LIPU è stata inoltre promotrice della prima Consulta del Verde del Comune di Catania nei primi anni 2000 e ha sostenuto le “battaglie per il Parco dell’Etna dalla sua Istituzione nel 1987”, si legge ancora nella nota della Lipu.

Parco di Monte Po-Vallone Acquicella – Lipu promotore

Tra le proposte più recenti, l’associazione ha sollecitato la realizzazione del Parco Monte Po-Vallone Acquicella, un’area verde di oltre 200 ettari di cui il Comune ha avviato l’iter per i primi 28 ettari. In vista del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), la LIPU ha inoltre proposto la cosiddetta “Infrastrutturazione Verde della Città”, ossia una rete di parchi, piazze, aree alberate “in grado di abbassare la temperatura estiva della città ed aumentare la Biodiversità, così come richiesto dall’UE”.

Reintroduzioni e Salvaguardia delle Specie

Oltre all’azione urbanistica, la LIPU vanta importanti successi nella tutela delle specie a rischio. È stata promotrice della reintroduzione in Sicilia del Pollo sultano e del Grifone, estinti nel secolo scorso. Cruciale il contributo per il recupero dell’Aquila di Bonelli, una rara aquila mediterranea pronta a comparire “a causa del bracconaggio sui pulcini che venivano destinati illegalmente alla falconeria e di cui oggi abbiamo diverse coppie nel territorio della Provincia di Catania”.

L’associazione ha inoltre monitorato specie fondamentali come la colonia di Cicogna bianca nella Piana di Catania e le Garzaie lungo il Simeto. Tutelare questo patrimonio è fondamentale, sostiene la nota, in quanto rappresenta un “punto di forza per la candidatura di Catania città della Cultura”.

Parco dell’Etna e Ospiti Istituzionali

L’evento sarà anche l’occasione per discutere del futuro del Parco dell’Etna e della sua nuova gestione, con l’auspicio di un “cambio di passo verso una gestione più concreta del Parco”, dichiara la Lipu.

Alla celebrazione parteciperanno diverse autorità istituzionali e accademiche di rilievo: è prevista la presenza del Sindaco di Catania e della Città Metropolitana Enrico Trantino, del neo Presidente del Parco dell’Etna Massimiliano Giammusso, della dottoressa Lara Riguccio Direttore Politiche ambientali del Comune, e dei docenti dell’Università di Catania professor Pietro Minissale (botanico) e professor Giorgio Sabella (zoologo).