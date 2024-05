Tutti i nomi

PALERMO – Giochi fatti per le liste dei candidati alle elezioni europee 2024. La cancelleria della Corte d’appello di Palermo ha accolto i nominativi degli aspiranti deputati europei che parteciperanno alla corsa elettorale nel collegio ‘Isole’ che mette insieme Sicilia e Sardegna.

Il sistema elettorale delle Europee

I seggi vengono assegnati su base proporzionale. Per partecipare all’assegnazione dei seggi, in Italia, i partiti devono superare la soglia di sbarramento del 4%. La circoscrizione Isole, che riunisce Sicilia e Sardegna, elegge complessivamente otto deputati europei. Ecco le liste principali presentate, con in testa i capilista e gli altri nomi in corsa:

Alleanza Verdi Sinistra: capolista Leoluca Orlando, l’elenco completo

Azione: capolista Carlo Calenda, l’elenco completo

Forza Italia: capolista Caterina Chinnici, l’elenco completo

Fratelli d’Italia: capolista Giorgia Meloni, l’elenco completo

Lega: capolista Annalisa Tardino, l’elenco completo

Libertà: capolista Cateno De Luca, l’elenco completo

Movimento 5 stelle: capolista Giuseppe Antoci, l’elenco completo

Pace Terra Dignità: capolista Michele Santoro, l’elenco completo

Partito democratico: capolista Elly Schlein, l’elenco completo

Stati Uniti d’Europa: capolista Rita Bernardini, l’elenco completo

A cura di Salvo Cataldo