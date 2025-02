Livan Fratini: “Campus S3, per questa città risultati tangibili e fruibili”

La relazione del direttore del dipartimento di Ingegneria dell'Università di Palermo

PALERMO – “Con questo Campus registrati risultati tangibili per la città, il dipartimento di Ingegneria dell’università di Palermo e in generale le università offrono conoscenze e valore aggiunto per i cittadini”. Sono le parole di Livan Fratini, direttore del dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo, che è intervenuto durante il meeting sulla ‘sfida green’ delle università siciliane.

Livan Fratini e il dipartimento di eccellenza

Un curriculum prestigioso quello Fratini, che guida un dipartimento divenuto punto di riferimento, in Italia, per la formazione di eccellenza e le capacità progettuali e di innovazione.

Livan Fratini è il primo professore italiano ad essere nominato Presidente della North American Manufacturing Research Institution della Society of Manufacturing Engineers.

NAMRI-SME, fondata nel 1973, è la più importante associazione americana in ambito manifatturiero che riunisce ricercatori del settore, provenienti dal mondo industriale, da enti di ricerca governativi e dalle Università di tutto il mondo, al fine di promuovere l’avanzamento della conoscenza sui processi e sui sistemi di produzione.

La ricerca e il Campus S3

Fratini, dopo aver fatto gli onori di casa, da direttore del dipartimento che ospitava il meeting ha parlato del progetto Campus S3, “punto di arrivo di un percorso iniziato alcuni anni fa”.

Il polo guidato da Fratini ha portato avanti ben trenta progetti europei, “per il dipartimento di ingegneria è un momento molto importante – ha aggiunto il direttore – perché celebriamo il coronamento degli sforzi e la visione di quei colleghi che hanno espresso una progettualità insieme a partners autorevoli, per ottenere traguardi tangibili e introdurre innovazioni percepibili oltre che utili per la città, per noi e per i fruitori dei servizi”.

Il record del dipartimento di Ingegneria

Il dipartimento di Ingegneria ha portato avanti progetti di ricerca e innovazione del valore di 25 milioni di euro, coinvolgendo 285 docenti e altrettanti collaboratori.

Tornando sul progetto Campus S3, Fratini ha mostrato un pizzico di orgoglio alla platea: “Conosco in dettaglio il gruppo che ha sviluppato su Palermo questo tipo di attività, so che presto ci sarà da vedere quali saranno le prossime idee da mettere in campo, le prossime progettualità”.

L’orgoglio del direttore

“Sono particolarmente lieto di essere qui per i partner – ha aggiunto – e per i risultati mostrati e ottenuti, che per questo campus e questa città sono sicuramente tangibili e fruibili, perché mostrano e fanno capire che il dipartimento di Ingegneria dell’università di Palermo e in generale le università, offrono conoscenze e valore aggiunto che possono essere messi a terra con risultati concreti e tangibili per l’uomo della strada”.

Il direttore del dipartimento di Ingegneria ha concluso sottolineando che “l’obiettivo di ogni gruppo di ricerca che vive le progettualità con partners reali del territorio in senso lato, è cercare di rendere fruibili i risultati alla cittadinanza”.

