L’uso del Taser: il convegno a Catania

"Le nuove tecnologie al servizio della sicurezza"

Dopo anni di battaglia e dopo le attese dovute alla sperimentazione del Taser, giorno 28 marzo a Catania e in altre città d’Italia, sarà resa attiva l’operatività della pistola ad impulsi elettrici. Quella sul Taser e sull’utilizzo delle bodycam per il personale dei reparti mobili, rientra tra le battaglie storiche del SAP (Sindacato Autonomo di Polizia), che si ritiene più che soddisfatto dei risultati finora ottenuti.

Dice Giuseppe Coco, Segretario Nazionale del Sap: “Riuscire a innovare anche il sistema sicurezza, sfruttando le nuove tecnologie, che danno maggiore tutela sia alle forze dell’Ordine che operano in strada, sia ai soggetti protagonisti di condotte violente verso altri o verso sé stessi, è per noi una soddisfazione, che ci permette di poter dire Vittoria! Poiché il taser è uno strumento che mitiga gli interventi ad alta criticità e che ha un’altissima funzione di desistenza”.

In concomitanza con l’avvio dell’utilizzo del taser, il SAP ha organizzato un convegno aperto a tutti e rivolto in particolar modo alle Forze dell’Ordine.

Al Convegno “Le nuove tecnologie al servizio della sicurezza: il TASER” che si terrà lunedì 28 aprile, all’Hotel il Principe a Catania, interverranno il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni che, nella battaglia storica per l’ottenimento della pistola ad impulsi elettrici, ha avuto un ruolo determinante e, altro ospite atteso, Sebastiano Ardita, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, che esporrà gli aspetti legati alle eventuali responsabilità soggettive dell’operatore.

Concluderà i lavori, l’On. Gianni Tonelli, deputato alla Camera e componente della Commissione Antimafia, Segretario Aggiunto del SAP che ha avviato la battaglia per introdurre le nuove tecnologie al servizio della sicurezza.

Il convegno sarà aperto da Antonio Basile, Segretario provinciale del SAP-Catania, cui seguirà l’introduzione ai lavori del Presidente Nazionale del SAP, Rosario Indelicato; modererà l’incontro Giuseppe Coco, Segretario Nazionale del SAP.

Questa occasione sarà per noi del Sindacato Autonomo di Polizia, non solo un momento celebrativo per l’obiettivo raggiunto, ma anche un momento di formazione per gli operatori che prenderanno parte al convegno.