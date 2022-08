Lutto nel Foro Palermitano: È morto l’avvocato Santi Geraci

È stato a lungo consigliere dell'Ordine e Sindaco di Castelbuono

2' DI LETTURA

Si è spento questa notte all’età di 65 anni, a seguito di una dolorosa malattia il noto avvocato Santi Geraci, fra i più stimati del Foro palermitano.

Impegnato fin da giovane ad affrontare anche i temi della politica forense, ha ricoperto per diversi anni la carica di Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, di Delegato e di Vice Presidente Vicario di Cassa Forense. Originario di Castelbuono, cittadina di cui è stato sindaco nel 1991, nel 2000 ha fondato l’Associazione Giuridica Jus, di cui era coordinatore nazionale. Ha sempre diffuso la cultura giuridica attraverso l’attività scientifica e formativa. Nell’ambito dei suoi incarichi istituzionali, ha avuto parte attiva nella elaborazione di importanti riforme in favore dell’avvocatura.

Persona particolarmente stimata sia professionalmente che nel privato, dedito sempre alla famiglia e alla professione: “E’ stato punto di riferimento per tantissimi colleghi – afferma il figlio Alfredo, anche lui avvocato -. I suoi valori e i suoi insegnamenti costituiscono un patrimonio per tutti gli allievi che in tanti anni ha formato e avviato alla professione, primi fra tutti noi figli, entrambi avvocati. Lascia un grande vuoto nella sua famiglia e nell’avvocatura tutta”.

Tantissime manifestazioni di cordoglio da tutta Italia stanno arrivando in queste ore alla famiglia: “Papà è sempre stato un punto di riferimento centrale per tutti noi. Fonte inesauribile di consigli, di vita e professionali, e di tanta umiltà. Cercheremo sempre di seguire i suoi insegnamenti e di renderlo fiero e orgoglioso di noi anche da lassù – dice il figlio Giancarlo. Un particolare ringraziamento va al Dott. Pierenrico Marchesa, alla Dott.ssa Giacoma Agosta e al Dott. Giovanni Gargano per le amorevoli cure”.

ll presidente dell’Ordine Antonello Armetta ricorda “la correttezza e la trasparenza professionale di Geraci. Ha cercato sempre di diffondere la cultura giuridica attraverso l’attività scientifica e la formazione dei giovani avvocati. Il Foro palermitano rivede nei suoi figli, i colleghi Alfredo e Giancarlo, il medesimo spirito deontologico e le stesse brillanti capacità professionali”. E le tantissime attestazioni di stima arrivano anche da diversi colleghi: “Ricorderemo di Santi Geraci, tra le altre, la grande preparazione, la gentilezza, la signorilità, l’onestà e soprattutto l’amore per la Professione, che ha saputo trasmettere a tanti Avvocati e, in primis, ai Suoi cari figli Alfredo e Giancarlo” scrive Antonio Rizzuto. “Un uomo, un padre, un marito, un nonno e non per ultimo un grande avvocato: Santi Geraci era tutte queste cose insieme. Ho avuto il privilegio di conoscerlo, stimarlo, vivere con lui tante battaglie elettorali, partecipare alla vita associativa ed istituzionale del Foro palermitano e ricevere sempre un incitamento, un consiglio ed un sorriso da parte sua” scrive Simona Tarantino. I funerali avranno luogo a Palermo lunedì 8 alle ore 12,00 nella Parrocchia di Sant’Espedito. Dopo la funzione il feretro sarà trasportato a Castelbuono dove avverrà la sepoltura.