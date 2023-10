Mafia, 25 Comuni sciolti in tutt’Italia: sei sono in Sicilia

Le parole del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi

ROMA – “Attualmente sono 25 i Comuni sciolti per mafia: 8 in Calabria, 6 in Sicilia, 5 in Campania, 4 in Puglia e 2 nel Lazio. Dall’insediamento dell’attuale governo ad oggi gli scioglimenti sono stati 10“.

Lo ha detto in commissione Antimafia il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ricordando che nel corso degli anni la misura “è stata applicata non solo nelle regioni meridionali, ma anche in alcune settentrionali e del centro, a conferma della capacità infiltrativa della criminalità organizzata in aree geografiche diverse da quelle di tradizionale ingerenza”.