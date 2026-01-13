Mafia, camorra e ‘ndrangheta in Lombardia: i nomi dei 62 condannati

Il processo si è svolto con il rito abbreviato

Sono sessantadue gli imputati condannati in abbreviato a Milano al processo sul presunto patto fra mafia, camorra e ‘ndragheta per gestire affari e potere in Lombardia.

Gli imputati condannati

Ecco l’elenco degli imputati e le pene inflitte dal giudice per l’udienza preliminare su richiesta della Procura di Milano: Giovanni Abilone 13 anni e 4 mesi, Vincenza Albanese 11 anni e 4 mesi, Simone Aquilano 2 anni e 4 mesi, Francesco Bellusci 4 anni e 6 mesi, Salvatore Blanco 6 anni e 2 mesi, Samuele Bonanno 12 anni, Alessandro Bramonti 10 anni e 6 mesi, Domenico Brancaccio 10 anni e 6 mesi, Antonio Caldarelli un anno e quattro mesi, Pasquale Callipari 2 anni e quattro mesi, Alfonso William Cerbo 5 anni, Giovanni Cirillo 10 anni e 10 mesi, Alessio Ciulla 2 anni e sei mesi, Emanuela Colombo un anno e quattro mesi, Salvatore Coluccio due anni e otto mesi, Filippo Crea 14 anni e otto mesi, Giacomo Cristello 11 anni e due mesi, Aurelio D’Alia t3 anni, Vincenzo Deodato 6 anni e due mesi, Michele Destefano 4 anni, Antonio Dimiccoli 6 anni e due mesi, Giuseppe Fidanzati 14 anni, Stefano Fidanzati 2 anni e otto mesi, Giuseppe Fiore 7 anni e un mese, Gianfranco Fontana 5 e quattro mesi, Antonino Galioto 11 anni e due mesi, Giovanni Gatto 3 anni e un mese, Antonio Grasso 13 anni e otto mesi, Paolo Grasso 7 anni, Giada Jelmini 3 anni e due mesi, Alessandro La Cara 5 anni, Pietro Mazzotta 13 anni, Maurizio Menghetti 3 anni e sei mesi, Luca Milano 2 anni e quattro mesi.

Ed ancora: Alessandro Illuminato Molluso 4 anni e quattro mesi, Francesco Molluso 4 anni, Alessandro Monti 4 anni e otto mesi, Assunta Maria Morana un anno e quattro mesi, Ejill Miroshaj 2 anni e 4 mesi, Carmelo Oliveri 4 e nove mesi, Bernardo Pace 14 anni e 4 mesi, Domenico Pace 11 anni e 4 mesi, Michele Pace 12 anni, Iginio Panaiia 3 anni e sei mesi, Daniele Papalia 4 anni, Francesco Riccardo Perversi 3 anni, Saverio Pintaudi 3 anni e 6 mesi, Giuseppe Pizzata 14 anni e quattro mesi, Orsolo Polise un anno e quattro mesi, Maria Domenica Postu 10 anni e otto mesi, Antonio Romeo 2 anni e otto mesi, Massimo Rosi 16 anni, Andrea Michele Russo 4 anni e otto mesi, Daniela Sangalli 10 anni e otto mesi, Sergio Sanseverino 13 anni, Saverio Sergi 2 anni e 4 mesi, Giuseppe Sorce 13 anni, Giuseppe Spatola un anno e quattro mesi, Filomeno Pasquale Toscano 11 anni e due mesi, Klement Weizaji 3 anni e due mesi, Mario Ventura 4 anni e un mese, Giuseppe Zabattieri 4 anni e un mese.

Gli assolti

Gli assolti al termine del processo di primo grado sono El Latif Emam Taha, Giuliano Anderlini, Pasquale Antonazzo, Manuela Aquilanti, Salvatore Barra, Antonio Bassetto, Claudio Cannizzaro, Marco Cassago, Luca Congiu, Francesco Cottone, Irina Gayli, Maria Rita Gennaro, Antonino Guarnaccia, Maurizio Li Calzi, Maria Marino, Gabriele Girrabet, Silvestro Tindaro, Giuseppe Sorce.