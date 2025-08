Mafia e droga, scattano 14 arresti nell’Agrigentino

Tredici erano già in carcere

AGRIGENTO – Quattordici ordinanze di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari sono state eseguite dai carabinieri del comando provinciale di Agrigento a carico di indiziati, a vario titolo, di far parte di un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti con l’aggravante di aver agito utilizzando il metodo mafioso per agevolare Cosa nostra.

Si tratta del seguito della maxi inchiesta sull’asse Villaseta-Porto Empedocle che, già fra dicembre e gennaio scorsi, e poi il 10 luglio, ha portato a decine di arresti disposti dal gip su richiesta della Dda di Palermo.

Tredici dei 14 destinatari di ordinanza di custodia cautelare sono già in carcere. Ed è in cella che gli sono stati notificati oggi i nuovi provvedimenti. Una soltanto – a carico di Calogero Segretario, 30 anni, – la misura nuova che pone l’indagato ai domiciliari.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI AGRIGENTO E PROVINCIA