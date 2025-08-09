Maggioranza, la Lega durissima: “Qualcuno si diverte a disfare la tela”

Dopo la manovra ter sale la tensione. Il capogruppo Geraci

PALERMO – “Mentre in maggioranza si lavora per la Sicilia, tessendo ogni giorno un lavoro importante per dare risposte alle categorie produttive e alle famiglie, qualcuno nella coalizione si diverte a disfare la tela di Penelope”. Così Salvo Geraci, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana. E la polemica sui franchi tiratori all’Ars si riaccende.

“La manovra ter avrebbe potuto dare risposte agli agricoltori e alle imprese del settore agroalimentare, ma i giochini d’aula lo hanno impedito. Va registrata la totale irresponsabilità mostrata da Pd e dai Cinquestelle che, davanti alla crisi che vive per la siccità il mondo agricolo, non hanno resistito ad utilizzare il voto segreto per bocciare diverse norme con l’ausilio di parlamentari della maggioranza che hanno prestato loro il fianco – continua Geraci -. Occorre riflettere per ripartire bene a settembre”.

La polemica sui franchi tiratori

Così lo scontro sulle defezioni in maggioranza arriva all’apice. Il governo porta a casa la manovrina, come indicato dal presidente Schifani, ma le crepe sono state evidenti.

La tensione è palpabile ed è dimostrata dall’ennesima scaramuccia. “Un plauso al governo regionale e un merito al Presidente Schifani che porta a casa il risultato dell’approvazione di una buona finanziaria”. Ha detto Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC.

“Se le opposizioni – ha aggiunto – con lo strumento del voto segreto e con il subdolo accordo di frange della maggioranza, bocciano l’articolo che prevedeva il sostegno all’editoria e quindi alla informazione e boccia, altresì, l’articolo che prevedeva il finanziamento dei laghetti agricoli per la raccolta delle acque utili per irrigare i terreni agricoli produttivi, credo che si sia smarrito il senso del bene comune e si stia minando il significato di un Parlamento che legiferi per risolvere i bisogni della gente. Non mi si dica che sono un indovino se dico ai siciliani quali sono i partiti e chi sono questi deputati”.

E ancora: “Se un partito come il PD storicamente dalla parte dei lavoratori, in alleanza con i 5 Stelle e in combutta con Mpa e alcuni deputati chiamiamoli ‘giochettisti’, ostacolano, sino a bloccarla, la norma che prevede la stabilizzazione dei lavoratori precari dei Consorzi di Bonifica, mi viene di pensare che abbiano smarrito il senso della politica”.

La tensione sale

“Apprendiamo con curiosità – e un certo stupore – il tono insolito e vagamente inquieto con cui il segretario della Dc (Totò Cuffaro) commenta le ultime vicende parlamentari. Colpisce soprattutto l’invettiva rivolta al Mpa, accusato di giocherellare in aula. Un’accusa che non può che far sorridere chi ha memoria della storia recente e delle battaglie reali condotte da questo movimento. Per chi ha seguito da vicino i lavori dell’Assemblea, è evidente che gli unici emendamenti concreti presentati in favore dei lavoratori dei consorzi di bonifica e per i fondi Asacom, portano la firma del Mpa. Emendamenti mai neppure discussi, per ragioni che non spetta a noi indagare, ma che lasciano spazio a molte domande”. Questa la replica componenti del coordinamento regionale Mpa.

“L’unico giocherellista che la storia recente della politica siciliana ricordi – e lo diciamo senza rancore, ma con rispetto per la verità – è stato chi, da ruoli apicali, ha portato la politica a confondersi troppo spesso con altri ambiti meno nobili. E non occorre essere indovini per sapere a chi ci riferiamo. Il Movimento per l’autonomia, oggi parte attiva del progetto politico Grande Sicilia, continuerà a lavorare con serietà, in silenzio, con i piedi nel presente e lo sguardo fisso sulle prossime generazioni, non sulle prossime elezioni. Chi costruisce il futuro non ha tempo per i giochi”.