Schifani: “Negli ultimi anni manovre aggiuntive per un miliardo di euro”

PALERMO – “È stato approvato il disegno di legge per le variazioni di bilancio. Parliamo di quasi mezzo miliardo di euro nel triennio. Risorse che si sommano ai 50 milioni già stanziati a giugno“, a dichiararlo è il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che commenta l’ok alla manovra ter da parte dell’Ars.

“Si tratta di fondi reali, provenienti da nuove entrate fiscali, grazie alle politiche economiche messe in campo dal mio governo, che ci hanno consentito di poter varare, negli ultimi due anni, manovre finanziarie aggiuntive per circa un miliardo di euro, destinando risorse a famiglie, imprese e territori”.

Schifani ricorda le tre direttrici fondamentali del disegno di legge: emergenze, sviluppo e sociale. Infine, sottolinea i prossimi interventi in tema di contrasto alla siccità e di rifiuti: “Il dissalatore di Porto Empedocle è già in funzione, portando acqua nelle reti dell’Agrigentino. A breve toccherà anche agli impianti di Gela e Trapani. E dopo l’estate, Invitalia definirà la gara per la progettazione dei due termovalorizzatori, fondamentali per chiudere il ciclo dei rifiuti”.