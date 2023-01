Manca la querela, revocato l’arresto di tre boss

Secondo quanto emerso dalle indagini gli indagati sarebbero responsabili del rapimento e del pestaggio di due persone

1' DI LETTURA

PALERMO – Il gip di Palermo ha dichiarato inefficace la custodia cautelare in carcere disposta per tre boss accusati di lesioni e sequestro di persona aggravati dal metodo mafioso. La vicenda riguarda i boss del clan Pagliarelli Giuseppe Calvaruso, reggente del mandamento, Giovanni Caruso e Silvestre Maniscalco.

La decisione arriva dopo che la Procura di Palermo era stata costretta a chiedere l’inefficacia della misura dopo aver accertato il rifiuto delle vittime di querelare i tre imputati che rispondevano, in questo procedimento, anche di estorsione e mafia, motivo per cui nonostante il provvedimento di inefficacia non lasceranno la cella.

I tre mafiosi sono stati arrestati prima dell’entrata in vigore della legge Cartabia: in questo caso vige, dunque, il regime transitorio che impone al giudice di verificare la volontà delle persone offese. Secondo quanto emerso dalle indagini a seguito delle quali i tre furono arrestati, gli indagati sarebbero responsabili del rapimento e del pestaggio di due persone ritenute dalla cosca responsabili di una rapina non autorizzata da Cosa nostra.