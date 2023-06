Dai forestali al contributo ai Consorzi di bonifica: le norme per l’agricoltura

Il 'collegato bis' contiene uno stanziamento di oltre 80 milioni di euro

“Dai fondi per i forestali ai contributi per i Consorzi di bonifica. Il disegno di legge collegato bis alla finanziaria, approvato dall’Ars, contiene alcune importanti misure proposte dall’assessorato regionale dell’Agricoltura e uno stanziamento complessivo di oltre 80 milioni di euro”.

E’ quanto si legge in una nota della Regione siciliana. Con fondi del bilancio regionale è stata trovata la copertura per le attività di forestazione. Si tratta di 74 milioni che garantiranno gli interventi e il pagamento, per tutto l’anno, delle giornate di lavoro a tutta la platea degli addetti.

È stato previsto, inoltre, l’adeguamento alle norme del nuovo codice degli appalti, per consentire la realizzazione di lavori forestali in amministrazione diretta da parte del dipartimento regionale Sviluppo rurale.

Con la manovra finanziaria sono stati approvati, poi, due contributi straordinari, di 3,4 e di 3,25 milioni di euro, che consentiranno di chiudere dei contenziosi su opere pubbliche nei Consorzi di bonifica di Agrigento e Siracusa, garantendo così lo sblocco degli stipendi del personale e la regolare attuazione della campagna irrigua.

E infine, grazie allo stanziamento di 1,5 milioni di euro, sarà possibile avviare opere urgenti su reti e impianti irrigui, garantendo così i servizi per le produzioni agricole nei territori colpiti dall’alluvione dello scorso febbraio.

Le somme stanziate serviranno, tra l’altro, a realizzare la zattera di sollevamento sulla diga Nicoletti, il ripristino della rete irrigua in parte del territorio ragusano e i lavori di efficientamento nei comprensori irrigui di Palermo, Messina, Siracusa, Trapani, Gela e Agrigento.