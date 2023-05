Marsala, cadavere di un uomo trovato in una scuola abbandonata: è giallo

I carabinieri di Marsala

L'edificio è diventato rifugio per i migranti

MARSALA – Il cadavere di un uomo è stato trovato all’interno di una scuola abbandonata in contrada Ciappola, a circa dodici chilometri a nord del centro di Marsala. Pare che da qualche tempo l’edificio scolastico in disuso fosse divenuto rifugio di alcuni migranti. Sul luogo sono arrivati i carabinieri e un’ambulanza. Da stabilire le cause del decesso, l’età e la nazionalità del corpo senza vita.