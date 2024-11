Marsala, consegnata la nuova rete fognaria della città

Incontro tra Cordaro e Grillo

MARSALA (TRAPANI) – Consegnata la nuova rete fognante della città di Marsala, in provincia di Trapani. Alla cerimonia di consegna erano presenti, tra gli altri, il sub commissario nazionale alla depurazione Toto Cordaro e il sindaco Massimo Grillo. Le opere hanno riguardato la realizzazione della rete fognaria nella periferia urbana del Comune di Marsala mediante la posa di nuovi collettori lungo sette tratti di raccolta, per una lunghezza complessiva di circa 13 chilometri. L’importo complessivo dei lavori svolti è pari a 3.790.027 euro.

Cordaro: “Raggiunto un obiettivo strategico”

“Con la consegna della rete fognante di Marsala si consegue un ulteriore e strategico obiettivo nella galassia della depurazione della Sicilia occidentale – ha commentato Cordaro – e si chiude la linea di depurazione dell’intera città lilibetana; inoltre, si chiude un’infrazione comunitaria, producendo un risparmio di centomila euro annui per le casse dello Stato”.

Grillo: “Traguardo significativo”

Grillo ha espresso “piena soddisfazione” per il risultato raggiunto: “Abbiamo centrato un traguardo significativo per una città più sostenibile – ha detto- migliorando la qualità della vita dei nostri cittadini. Ringrazio Cordaro per aver consentito il completamento della rete fognaria nella nostra città, qualificando al meglio la prospettiva di sostenibilità ambientale”.

