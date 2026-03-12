Marsala, rubate armi da fuoco custodite in una cassaforte

L'uomo ha consegnato le immagini registrate dalle telecamere della sua abitazione

MARSALA (TRAPANI) – Diversi fucili da caccia e almeno una pistola sono stati rubati, a Marsala, nell’abitazione di un contadino residente in contrada Bufalata.

Le armi, insieme a oro e altri preziosi, erano in una cassaforte, che i malviventi sono riusciti a scardinare. Il fatto è accaduto alcune settimane fa ma si è appreso oggi.

Le armi da fuoco (nella cassaforte c’erano anche alcuni coltelli) erano legalmente detenute e il derubato le ha elencate nella denuncia presentata ai carabinieri, ai quali ha consegnato anche le immagini registrate dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza della sua abitazione.