 Marsala, rubate armi da fuoco custodite in una cassaforte
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Marsala, rubate armi da fuoco custodite in una cassaforte

L'uomo ha consegnato le immagini registrate dalle telecamere della sua abitazione
NEL TRAPANESE
di
1 min di lettura

MARSALA (TRAPANI) – Diversi fucili da caccia e almeno una pistola sono stati rubati, a Marsala, nell’abitazione di un contadino residente in contrada Bufalata.

Le armi, insieme a oro e altri preziosi, erano in una cassaforte, che i malviventi sono riusciti a scardinare. Il fatto è accaduto alcune settimane fa ma si è appreso oggi.

Le armi da fuoco (nella cassaforte c’erano anche alcuni coltelli) erano legalmente detenute e il derubato le ha elencate nella denuncia presentata ai carabinieri, ai quali ha consegnato anche le immagini registrate dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza della sua abitazione. 

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI