Uno spettacolo teatrale ispirato a Parigi, sulle note dell’amore

1' DI LETTURA

MASCALUCIA – ‘Notturno al Boulevard n.82’. Appuntamento al parco Trinità Manenti per uno spettacolo teatrale – come spiega l’organizzatrice Loredana Amantia – ispirato a Parigi, “sulle note dell’amore in tutte le sue sfaccettature”.

Lo spettacolo

“Si tratta di una rappresentazione – continua Amantia – che si rifà ai grandi varietà del passato, tra scene d’amore struggenti, siparietti comici e canzonette”.

Ingresso gratuito, appuntamento domenica 24 settembre alle 17.30.