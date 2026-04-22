Dell’Utri sottosegretario agli Esteri, Romano: “Riconoscimento per Nm”

Il commento del coordinatore politico di noi moderati

PALERMO – Il coordinatore di Noi moderati in Sicilia, Massimo Dell’Utri, +è stato nominato sottosegretario agli Esteri del governo Meloni.

Romano: “Riconoscimento per Noi moderati”

“La nomina di Massimo Dell’Utri a sottosegretario agli Esteri è innanzitutto il riconoscimento dell’impegno di Noi moderati e del contributo che tutto il partito ha dato al governo Meloni, con un’azione sinergica dei gruppi parlamentari, della classe dirigente e degli amministratori locali in tutto il Paese”, dice Saverio Romano, coordinatore politico di Noi moderati.

“Dell’Utri non potrà che offrire la sua esperienza e la sua professionalità al servizio dell’Esecutivo – aggiunge Romano -. A lui il pieno sostegno di tutta la comunità politica di Noi moderati”.

La pattuglia dei siciliani nel governo nazionale, inoltre, vede un altro sottosegretario, il palermitano Giampiero Cannella, alla Cultura.