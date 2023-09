Mazara, uccide l’ex compagna a fucilate e si toglie la vita

Indaga la squadra mobile di Trapani

MAZARA DEL VALLO – Femminicidio e poi il suicidio. Un dramma familiare esploso in maniera violenta. Ad essere uccisa una donna, Marisa Leo, 39 anni, di Salemi. La vittima era responsabile marketing e comunicazione della cantina Colomba Bianca di Mazara del Vallo.

Ad ucciderla è stato l’ex compagno, Angelo Reina, 42enne di Valderice. I due, che erano genitori di una bambina, si erano dati appuntamento presso l’azienda agricola di famiglia dell’uomo, in contrada Ferla, nelle campagne tra Marsala e Mazara del Vallo. Qui l’uomo l’ha uccisa a fucilate.

Poi la fuga in auto, conclusa su un viadotto dell’autostrada A-29, all’altezza di Gallitello, dove Reina si è tolto la vita. A trovare il cadavere dell’uomo sono stati gli agenti della Polstrada. Poi la scoperta del cadavere della donna, parecchio conosciuta a Salemi. Le indagini sono condotte dalla Squadra Mobile di Trapani, sono ancora in corso i primi accertamenti.

Un dramma maturato nel giro di poche ore, nel pomeriggio di ieri. Un automobilista che percorreva l’Autostrada A/29 direzione Mazara, in zona Gallitello, si accorge di un uomo sul cavalcavia che impugna una pistola, sotto choc avverte la polizia. Gli agenti della Polstrada arrivano quando oramai l’uomo era senza vita, ma dentro la sua auto trovano altre armi, un fucile.

Nel frattempo il caso passa alla Squadra Mobile, un rapido giro di informazioni e dai familiari si apprende che l’uomo avrebbe dovuto incontrare nella sua azienda agricola l’ex convivente Marisa Leo. Mentre le pattuglie si dirigono sul luogo, i poliziotti dalla centrale operativa cercano di contattare la donna al suo cellulare, senza ricevere risposta. Il dramma si è già consumato.

Nel parcheggio dell’azienda agricola gli agenti trovano l’auto della donna, il corpo è poco distante. Uccisa da un colpo di fucile, la morte sarebbe stata immediata. La coppia aveva una figlia in tenera età. Da tempo i due non vivevano più insieme. In passato la donna aveva denunciato l’ex compagno per stalking. Sgomento a Salemi dove la giovane era molto conosciuta ma anche a Marsala e a Valderice luogo di nascita dell’uomo.