Melilli, perseguita la ex nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato

L'uomo era già indagato per maltrattamenti

MELILLI (SIRACUSA) – Continuava a perseguitare la ex compagna, nonostante fosse sottoposto a un divieto di avvicinamento: un 62enne di Melilli è stato arrestato dai Carabinieri della stazione locale, che hanno eseguito un’ordinanza del tribunale di Siracusa.

L’uomo, indagato per maltrattamenti nei confronti della ex, era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ma ha telefonato e inviato messaggi alla donna anche in tarda notte. In un’occasione il 62enne avrebbe anche avvicinato l’ex compagna in un bar.

I militari hanno segnalato le violazioni all’autorità giudiziaria che ha deciso di emettere un provvedimento di aggravamento della misura cautelare. L’uomo è stato arrestato e condotto ai domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA SIRACUSA