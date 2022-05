Parla la leader di Fratelli d'Italia

1' DI LETTURA

ALESSANDRIA – “Musumeci è il presidente uscente; se ci sono alternative lo si dica, ma finora non ho avuto risposte, nessuna spiegazione politica”. Così Giorgia Meloni, oggi ad Alessandria, a proposito del futuro voto per la Regione Sicilia.

Nella città piemontese, la leader di Fratelli d’Italia, ha ribadito il sostegno al sindaco uscente della Lega, Gianfranco Cuttica di Revigliasco: “E’ il candidato del centro destra unito, così come in tutto il Piemonte e nelle grandi città. Uniti per scelta e non solo per abbattere l’avversario. Può andare così anche a livello nazionale: – ha aggiunto – ci vuole chiarezza, le idee comuni ci sono”.